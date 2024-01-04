Суд США розсекретив частину документів зі «списку Епштейна»

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Rick Friedman / Rick Friedman Photography / Corbis via Getty Images

У США суд опублікував першу партію документів, що містить імена людей, які так чи інакше повʼязані зі справою американського фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в педофілії та організації проституції.

Про це пише CNN.

Рішення про публікацію документів ухвалили у грудні в рамках позову до спільниці Епштейна Гіслейн Максвелл. Нові партії документів опублікують найближчими тижнями. Очікується, що загалом розкриють майже 200 імен. Водночас суд підкреслює, що не всі фігуранти цього списку безпосередньо повʼязані зі звинуваченнями, висунутими Епштейну.

Перша партія документів не містила жодних нових сенсацій. Значну частину інформації з них раніше оприлюднювали в медіа і в інших судових процесах. Але вперше документи, подані до суду, були оприлюднені через правову систему.

Документи містять уривки показань Максвелл і Вірджинії Джуффе. Є також свідчення Йоганни Сьоберг, яка описала, як принц Ендрю жартома торкався її грудей під час фотографування. Раніше розповідь Сьоберг вже була оприлюднена, але це перший випадок, коли її показання було розкрито. Вона іноді працювала на Епштейна і розповіла, що він тиснув на неї, щоб вона іноді виходила за межі свого рівня комфорту, роблячи сексуальний масаж.

У своїх показах у 2016 році Сьоберг сказала, що Епштейн говорив з нею про колишнього президента США Білла Клінтона.

«Одного разу він сказав, що Клінтон любить їх молодими, маючи на увазі дівчат», — сказала Сьоберг. Коли її запитали, чи був Клінтон другом Епштейна, вона відповіла, що розуміє, що Епштейн мав «справи» з Клінтоном.

У своїх показаннях Вірджінія Джуффре стверджувала, що Максвелл наказувала їй вступати в сексуальні контакти з людьми, зокрема з колишнім губернатором Нью-Мексико Біллом Річардсоном, принцем Ендрю, Марвіном Мінським, відомим французьким модельним скаутом Жан-Люком Брюнелем та американським інвестором Гленном Дубін.

Також у її показаннях все ще є три неназвані особи, імена яких не оприлюднили в цій серії документів. Джуффре стверджує, що Максвелл наказували їй мати сексуальні стосунки з «неназваним принцем», «власником великої мережі готелів» і людиною, імʼя якої повністю змінене.

Що відомо про Епштейна?

Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Він був засуджений за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

На початку липня 2019 року стало відомо, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів. Зокрема, там були імена колишнього премʼєр-міністра Великої Британії Тоні Блера, лідера групи The Rolling Stones Міка Джаггера, мільярдера Річарда Бренсона, барона і політика Лейбористської партії Пітера Мандельсона, герцогині Йоркської Сари Фергюсон та інших відомих осіб Сполученого Королівства. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Мільярдера затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року Епштейн вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання.

У липні 2020 року в США затримали Гіслейн Максвелл — помічницю покійного фінансиста Джеффрі Епштейна. Її теж звинувачували в торгівлі людьми.