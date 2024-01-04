Уночі Сили ППО збили два російські безпілотники
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч проти 4 січня українські Сили ППО збили два російські дрони Shahed, які запустили з південно-східного напрямку. Обидва знищили на Хмельниччині.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Також окупанти вдарили трьома зенітними керованими ракетами по Харківщині та Донеччині.
- Протягом минулої доби росія втратила 780 окупантів, 12 танків, 21 броньовану бойову машину і 28 артилерійських систем. Загалом відбулося 58 бойових зіткнень.