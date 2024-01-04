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Уночі Сили ППО збили два російські безпілотники

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 4 січня українські Сили ППО збили два російські дрони Shahed, які запустили з південно-східного напрямку. Обидва знищили на Хмельниччині.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Також окупанти вдарили трьома зенітними керованими ракетами по Харківщині та Донеччині.