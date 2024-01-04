Росія втратила 780 окупантів і 12 танків. Яка ситуація за напрямками

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Getty Images / «Бабель»

Протягом минулої доби росія втратила 780 окупантів, 12 танків, 21 броньовану бойову машину і 28 артилерійських систем. Загалом відбулося 58 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Купʼянському напрямку українські захисники відбили три атаки росіян в районі Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, а на Бахмутському — чотири атаки окупантів поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області. Українські оборонці не дають росіянам оточити Авдіївку — протягом минулої доби відбили 13 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та 19 атак у районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Марʼїнському напрямку оборонці продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, там відбили 14 атак. На Херсонському напрямку Сили оборони розширюють плацдарм.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Протягом минулої доби росіяни девʼять разів невдало штурмували українські позиції. Українська авіація вразила район зосередження особового складу противника, три засоби протиповітряної оборони, три артилерійські засоби, станцію радіоелектронної боротьби та два пункти управління противника.