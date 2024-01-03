Аргентина закликала Велику Британію повернути спірні Фолклендські острови

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Нещодавно сформований аргентинський уряд закликав Велику Британію повернути Фолклендські острови. Країна пропонує провести переговори, щоб вирішити територіальну суперечку.

Про це йдеться в заяві аргентинського Міністерства закордонних справ.

Дипломати зазначили, що Генасамблея ООН визнала острови спірною територією і закликала уряди Аргентини й Великої Британії до перемовин.

За даними аргентинського МЗС, низка регіональних і міжнародних організацій «висловилися за права Аргентини на суверенітет у питанні Мальвінських островів» і закликали Лондон до початку переговорів.

«Уряд Аргентини знову висловлює свою готовність відновити двосторонні переговори для пошуку вирішення цієї суперечки щодо суверенітету згідно з положеннями відповідних резолюцій Генасамблеї. У цьому контексті уряд Аргентини бажає підтримувати зрілі відносини зі Сполученим Королівством, що передбачає предметний і конструктивний діалог з усіх питань, що становлять спільний інтерес, з метою створення атмосфери довіри, сприятливої ​​для відновлення переговорів», — йдеться в повідомленні.

Президент Аргентини Хавʼєр Мілей під час передвиборчої кампанії заявляв про намір повернути острови.