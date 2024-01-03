У 2023 році українці задонатили найбільшим фондам 15,7 млрд грн — це більше за бюджет Львова

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National Bank Of Ukraine / Flickr

За 2023 рік українці задонатили трьом найбільшим фондам 15,7 мільярда гривень. Ідеться про «Повернись живим», Фонд Сергія Притули та фандрейзингову платформу United24. За ці гроші вони забезпечували військо дронами, транспортом, оптикою, медициною та звʼязком. Червень 2023-го виявився рекордним за рік — тоді вдалося зібрати 2,4 млрд грн.

Ці дані «Бабель» отримав у відповідь на запити та з відкритої звітності фондів.

«Бабель»

Завдяки цим грошам фонди втілили багато великих проєктів. «Повернись живим» зібрав 733 млн грн, щоб купити 486 мінометів, 100 гранатометів і 200 кулеметів для бригад ТрО. Фонд Притули купив 101 далекобійний БпЛА «Морок», тисячі FPV-дронів, протимінні трали й десятки одиниць бронетехніки. А United24 збирав на відбудову, гуманітарну допомогу, розмінування й тисячі FPV-дронів.

У 2023 році ці три фонди зібрали приблизно на 2,5 млрд грн менше, ніж в 2022-му. До того ж ще понад 15 млрд грн у лютому-квітні 2022-го надійшло на рахунки Національного банку. Зокрема — збори Фонду Притули впали майже вдвічі, у «Повернись живим» — на 20%. Показники виросли тільки у платформи United24: у 2023 році вона зібрала на 600 млн грн більше.