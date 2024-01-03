Президентка Гарварду йде з посади після звинувачень в антисемітизмі й плагіаті

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Президентка Гарвардського університету Клодін Гей іде у відставку після скандалу через звинувачення в плагіаті та нерішучу реакцію на антисемітизм у закладі.

Церемонія інавгурації Клодін Гей. Frank S. Zhou

Про це йдеться на сайті університету.

«Це рішення далося мені нелегко. Я з нетерпінням чекала на співпрацю з багатьма з вас, щоб просувати прихильність до академічної досконалості, яка рухала цей великий університет протягом століть. Але стало зрозуміло, що в інтересах Гарварду краще, щоб я пішла у відставку — щоб наша спільнота могла пережити цей момент надзвичайних викликів, зосередившись на інституції, а не на якійсь окремій людині», – заявила Гей.

Вона залишиться працювати на факультеті Гарварду, де обіймала посаду професора державного управління з 2006 року.

Тимчасовим президентом Гарварду, доки не визначать нового керівника закладу, стане економіст і лікар Алан Гарбер.

Гей була першою темношкірою президенткою Гарварду і другою жінкою на цій посаді, яку вона обіймала з липня 2023 року. Серед усіх президентів Гарварду від його заснування у 1636 році вона пробула на посаді президента найменше.

Відставка Гей сталася після чергових звинувачень у плагіаті, які 1 січня опублікували у The Washington Free Beacon. У цьому консервативному інтернет-журналі протягом останніх кількох тижнів тривала кампанія проти Гей. Цю скаргу додали до майже 40 інших звинувачень у плагіаті, які раніше публікувались у журналі. Звинувачення порушили питання про те, чи дотримується Гарвард тих самих академічних стандартів, яких навчає студентів.

Ще один скандал довкола Гей стосувався студентських організацій Гарварду, які в жовтні минулого року виступили з антиізраїльською заявою. У своєму листі солідарності з Палестиною студенти заявили, що «покладають на ізраїльський режим повну відповідальність за все насильство, що відбувається». Лист різко розкритикували низка бізнес-лідерів, після чого деякі студентські групи відкликали свою підтримку заяви.

5 грудня Гей виступила в Конгресі США, де відкинула звинувачення щодо антисемітизму в Гарварді й водночас наголосила на необхідності збереження свободи слова, пише The Harvard Crimson. Її слова різко розкритикували, а Конгрес навіть оголосив про розслідування проти Гарварду щодо антисемітизму в кампусі.