СБУ знайшла чотирьох жителів Києва, які знімали «прильоти» 2 січня

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Служба безпеки України знайшла чотирьох мешканців Києва, які знімали ракетну атаку на столицю 2 січня і виклали в соцмережі, як от Tik-Tok, відео «прильотів».

Як повідомляє пресслужба СБУ, з «блогерами» провели виховні бесіди, а їхні телефони перевірили. У спецслужбі нагадують, що подібні публікації розцінюються як коригування вогню, за що загрожує до 12 років тюрми.

Зняті цими чотирма відео швидко підхопили російські пабліки, воєнкори та інформресурси спецслужб рф. Це могло допомогти рф скоригувати удари і підготувати наступні.