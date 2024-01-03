СБУ знайшла чотирьох жителів Києва, які знімали «прильоти» 2 січня
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Служба безпеки України знайшла чотирьох мешканців Києва, які знімали ракетну атаку на столицю 2 січня і виклали в соцмережі, як от Tik-Tok, відео «прильотів».
Як повідомляє пресслужба СБУ, з «блогерами» провели виховні бесіди, а їхні телефони перевірили. У спецслужбі нагадують, що подібні публікації розцінюються як коригування вогню, за що загрожує до 12 років тюрми.
Зняті цими чотирма відео швидко підхопили російські пабліки, воєнкори та інформресурси спецслужб рф. Це могло допомогти рф скоригувати удари і підготувати наступні.
- 2 січня російські війська масовано атакували Київ, Київщину і Харків. Сили ППО збили 72 повітряні цілі з 99, серед яких 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 і три крилаті ракети «Калібр». Раніше, тієї ж ночі, оборонці знищили 35 ударних дронів. Були зруйновані житлові будинки і низка обʼєктів цивільної інфраструктури. Загинули 5 людей і понад 130 постраждали.