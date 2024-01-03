Британська поліція вперше розслідує зґвалтування в метавсесвіті

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David Dibert / Unsplash

У Британії 16-річна дівчина поскаржилася в поліцію, що її аватар у віртуальній грі зґвалтувала група чоловіків. Вона запевняє, що зазнала такого рівня морального потрясіння, начебто це сталося в реальному житті.

«Зафіксовано емоційний і психологічний вплив на жертву, який є більш тривалим, ніж будь-які фізичні ушкодження», — сказав офіцер поліції виданню Daily Mail.

Нинішнє законодавство Великої Британії визначає сексуальне насильство як «‎фізичний контакт із сексуальним посилом без згоди», тож під час розслідування віртуальної справи можуть виникати певні складнощі.

Утім, міністр внутрішніх справ Британії Джеймс Клеверлі став на захист цієї справи.

«Ми говоримо про дитину, яка пережила сексуальну травму. І це матиме значний психологічний ефект. Ми повинні бути дуже обережними, коли говоримо про нехтування цієї справою», — зазначив він.

За його словами, бажання зґвалтувати аватар дитини у віртуальному середовищі, цілком може проявитися й у реальному житті.

Ієн Крітчлі, керівник відділу захисту дітей і розслідування жорстокого поводження в Раді керівників національної поліції, повторив слова Клеверлі й додав, що метавсесвіт створює «шлюз» для хижаків, тому потрібна еволюція законів і методів розслідування для поліції.

Від моменту запуску Horizon Worlds — безплатної VR-гри Meta — вже надходило кілька повідомлень про віртуальні сексуальні злочини, однак жодного реального судового переслідування досі не було.