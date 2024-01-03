Путінська партія «Єдина росія» створила власну приватну армію — «ПВК Еспаньйола»

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Путінська партія «Єдина росія» створила власну приватну армію і почала рекрутинг до неї. Вона має назву «ПВК Еспаньола».

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Формування «Еспаньола» раніше входило до структури так званого батальйону «Восток» як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів. З ними в боях уже зустрічались українські війська, зокрема 3 окрема штурмова бригада.

З 2023 року, за даними ГУР, «Еспаньолу» у своє розпорядження отримали партійці путіна. Підрозділ проголосив статус приватної військової компанії та на гроші партії почав активний рекрутинг. До ПВК беруть футбольних «ультрас», російських радикалів, пересічних цивільних із зубожілих регіонів рф та окупованих територій України ― останніх використовують у «м’ясних» штурмах.

У пунктах рекрутингу, які діють на окупованих територіях, добровольцям за участь у боях обіцяють по 220 тисяч рублів (91,5 тисячі гривень) на місяць. Контракт ― щонайменше на пів року. Також заманюють «страховими виплатами» — мільйон рублів (416 тисяч гривень) за легке поранення, 2 мільйонирублів (832 тисячі гривень) за середнє, 3 мільйони рублів (1,2 мільйона гривень) за важке і 5 мільйонів рублів (2 мільйони гривень) за смерть.

Проте в ГУР зазначають, що фінансова мотивація слугує лише «обгорткою» — для більшості перший же бій є квитком в один кінець.

«Загиблих і важкопоранених з числа рекрутованого «гарматного мʼяса» росіяни не вивозять з поля бою, оформлюють як «зниклих безвісти», щоб не платити родичам компенсацій за посланого Москвою на смерть годувальника», — зазначили в ГУР.