Репер Снуп Догг стане кореспондентом на Олімпіаді-2024 в Парижі
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images
Американський реп-виконавець Снуп Догг стане запрошеним кореспондентом на Олімпійських іграх 2024 року, пише NBC.
Починаючи з 26 липня Снуп Догг досліджуватиме знакові памʼятки Парижу, відвідуватиме олімпійські змагання і заходи, а також зустрічатиметься зі спортсменами, їхніми друзями та сімʼями. Сам репер теж підтвердив це.
«Я виріс на Олімпійських трансляціях і в захваті від того, що зможу провести час з неймовірними спортсменами в Парижі. Настають чудові Олімпійські ігри — справжнє свято майстерності, самовідданості та неперевершеної величі. Я привнесу свій стиль у трансляції», — пообіцяв Снуп Догг.
Репер вже брав участь у створенні подібних сюжетів і коментував у студії Олімпійські ігри 2021 року, що проходили в Токіо, разом з коміком Кевіном Гартом. Тоді він став улюбленцем шанувальників — саме це вплинуло на запрошення коментувати цьогорічну Олімпіаду.
- Олімпійські ігри в Парижі 2024 розпочнуться 26 липня і триватимуть до 11 серпня. На змаганнях буде розіграно 329 медалей у 32 видах спорту (48 дисциплін). Участь візьмуть понад 10 тисяч спортсменів.
- Snoop Dogg (справжнє імʼя — Келвін Кордозар Бродус — молодший) — американський репер, продюсер і актор. Почав свою карʼєру в 1992 році після знайомства з репером і продюсером Dr. Dre.