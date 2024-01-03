Керівництво ХАМАС назвало лідерів і бойовиків, яких ліквідували в Бейруті. Загибель високопосадовця Салеха аль Арурі підтвердили

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Керівництво палестинського угруповання ХАМАС назвало імена лідерів і бойовиків, які загинули ввечері 2 січня 2024 року в південному Бейруті від атаки безпілотника.

Загибель Салеха аль Арурі підтвердили офіційно. Арурі був заступником голови політбюро ХАМАС і одним з командирів-засновників його військового крила, бригади якого напали на Ізраїль 7 жовтня. Також він був командиром угруповання на Західному березі річки Йордан.

Окрім Арурі, вбиті лідер «Бригад Іззадіна аль Касама» в Лівані Самір Фенді та командир «Бригад Іззадіна аль Касама» Аззам аль Акра. Їхнє формування є частиною крила ХАМАС. Також загинули четверо бойовиків нижньої ланки.