Керівництво ХАМАС назвало лідерів і бойовиків, яких ліквідували в Бейруті. Загибель високопосадовця Салеха аль Арурі підтвердили
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- Костя Андрейковець
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Chris McGrath / Getty Images
Керівництво палестинського угруповання ХАМАС назвало імена лідерів і бойовиків, які загинули ввечері 2 січня 2024 року в південному Бейруті від атаки безпілотника.
Загибель Салеха аль Арурі підтвердили офіційно. Арурі був заступником голови політбюро ХАМАС і одним з командирів-засновників його військового крила, бригади якого напали на Ізраїль 7 жовтня. Також він був командиром угруповання на Західному березі річки Йордан.
Окрім Арурі, вбиті лідер «Бригад Іззадіна аль Касама» в Лівані Самір Фенді та командир «Бригад Іззадіна аль Касама» Аззам аль Акра. Їхнє формування є частиною крила ХАМАС. Також загинули четверо бойовиків нижньої ланки.
- Увечері 2 січня 2024 року в Дахії (південному передмісті Бейрута) було ліквідовано 57-річного Салаха аль Арурі, заступника голови політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії, другого номера в ієрархії цього терористичного угруповання.
- Штаб-квартиру ХАМАС у багатоповерховому будинку на вулиці Хаді Хасан Насралла атакували ракетами, випущеними з безпілотників. Одночасно був атакований автомобіль біля цієї будівлі. Після атак зʼявилося повідомлення про смерть Арурі.
- Ліванські спецслужби покладають відповідальність на Ізраїль. ЦАХАЛ офіційно це не коментує. Премʼєр-міністр Лівану Наджиб Мікаті засудив атаку і назвав її «новим ізраїльським злочином». Він заявив, що це спроба втягнути Ліван у війну.