Євросоюз включив до списку санкцій російську «Алросу». Ця компанія є світовим лідером з видобутку алмазів

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Європейський Союз включив до списку санкцій групу російських компаній «Алроса» та її генерального директора Павла Мариничева.

На сайті Ради ЄС вказано, що санкції накладені за допомогу росії вести війну проти України.

«Алроса» — лідер з видобутку алмазів у світі. Група займається розвідкою родовищ, видобутком, обробкою та продажем алмазної сировини. Основна її діяльність зосереджена в Якутії, Архангельській області та в Африці. Група видобуває 95% алмазів у росії та 27% всіх алмазів у світі.

Компанія суттєво вкладається в економіку рф і співпрацює зі Збройними силами рф. З 1997 року вона спонсорує будівництво бойового підводного човна Б-871 «Алроса».

За даними EU Observer, експорт алмазів приносить росії приблизно €4 мільярди щороку. Щоб встановити походження алмазів, країни, які підтримають санкції, запровадять спеціальну систему відстеження. США наклали санкції на «Алросу» ще у квітні 2022 року, через що рф скоротила експорт на ключові ринки Індії та Європи.