Reuters: США продовжили військову присутність у Катарі ще на 10 років

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США домовилися про продовження своєї військової присутності на базі в Катарі ще на 10 років.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Ідеться про авіабазу Аль-Удейд, яка розташована в пустелі на південний захід від Дохи і є найбільшим американським військовим обʼєктом на Близькому Сході. На ній можна розмістити понад 10 тисяч військовослужбовців.

Катар є основним союзником США поза НАТО. Країна також відіграє ключову роль у посередницьких переговорах із ХАМАС та ізраїльськими офіційними особами щодо війни в секторі Гази та звільнення заручників.

Дехто в Конгресі США, утім, критикує Катар за присутність представників ХАМАС у країні. Двопартійна група зі 113 американських законодавців 16 жовтня минулого року надіслала Байдену листа з проханням чинити тиск на країни, які підтримують ХАМАС, зокрема й на Катар.