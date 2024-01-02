Кількість постраждалих від ракетної атаки росії по Україні зросла до 130, пʼятеро загинули

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Росія атакувала Україну 2 січня, випустивши 99 ракет і 35 дронів. Через це постраждали 130 людей, ще пʼятеро загинули.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

Понад 250 цивільних обʼєктів пошкоджені після російського обстрілу. Оперативні штаби допомагають мешканцям пошкоджених будинків, а комісії на Київщині й Харківщині фіксують руйнування.

Харківщина

В області продовжують ліквідувати наслідки обстрілу, зокрема працюють над відновленням опалення в будинках. У планах завершити роботи до ранку. У Харкові пошкоджені 55 багатоповерхівок, вибито дві тисячі вікон у квартирах і близько 700 – у громадських місцях. З Житомирщини й Полтавщини відправили до Харкова вісім тисяч квадратних метрів деревʼяних плит.

Київщина

Там пошкоджені 11 багатоквартирних і 16 приватних будинків. Вікна вже забили фанерою, а в найближчі тижні обласна влада разом з місцевою замінять вибиті двері та скло. Електроенергію повернули всім абонентам.

Київ

У столиці відновили електропостачання в повному обсязі. Наразі тривають роботи, щоб відновити опалення в 67 будинках Соломʼянського району. Комунальники прибирають прибудинкові території.