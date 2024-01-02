Зеленський розповів Сунаку, що росія випустила по Україні 500 ракет і дронів за пʼять діб

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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Зеленський розповів йому, що за останні пʼять діб росія випустила по Україні щонайменше 500 ракет і дронів.

«Дякую за суттєвий і різнобічний внесок Великої Британії в міцність української ППО, зокрема радарами, передовими протидроновими системами та ракетами», — додав президент.

Сторони також обговорили продовження оборонної співпраці з акцентом на посиленні ППО та далекобійних спроможностей Збройних сил України.

Зеленський і Сунак скоординували позиції щодо Формули миру перед четвертою зустріччю радників у Давосі та обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів.