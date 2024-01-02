СБУ заблокувала вебкамери, через які окупанти стежили за роботою ППО в Києві

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Tobias Jussen / Unsplash

Служба безпеки заблокувала вебкамери, які транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва під час ракетної атаки 2 січня. Камери зламали російські спецслужби.

Про це пише пресслужба СБУ.

Йдеться про дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження. Одна була на балконі багатоквартирного будинку і використовувалася для моніторингу прибудинкової території. Російські спецслужби зламали її, змінили кут огляду та під’єднали до YouTube.

Ще одну камеру демонтували в одному з житлових комплексів Києва, яку використовували для нагляду за прибудинковим паркінгом. За допомогою неї ворог стежив, зокрема, за об’єктами критичної інфраструктури.

Від початку повномасштабної війни кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько десяти тисяч ІР-камер, які росіяни могли використати для коригування ракетних ударів по Україні.