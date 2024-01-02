В Україні зросли квоти на використання державної мови в медіа

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Катерина Бандус / «Бабель»

З 1 січня 2024 року набули чинності окремі положення Закону «Про медіа», які передбачають збільшення обсягу програм державною мовою на телебаченні та радіо.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Відповідно до положень частин 1—4 статті 40 закону, мінімальна частка української мови програм на радіо та в телевізійних медіа загальнонаціональної і регіональної категорій збільшується з 75 до 90%, а в телевізійних медіа місцевої категорії — із 60 до 80%:

Програми державною мовою, зокрема фільми, у загальному тижневому обсязі мовлення телеканалів загальнонаціональної та регіональної категорій між 07:00 та 18:00 і між 18:00 та 22:00 мають становити не менше за 90%, а для телеканалів місцевої категорії — бодай 80% від загальної тривалості програм (або їхніх частин).

Також радіомовники зобовʼязані вести ефіри державною мовою — не менш ніж 90% тижневого обсягу ведення програм. Це стосується, зокрема, і новинно-аналітичних блоків, розважальних програм (з ведучими, дикторами радіопрограм).

Тижневий обсяг програм новин державною мовою телемовника або радіомовника, який є ліцензіатом або реєстрантом, має становити не менше ніж 90% від загальної тривалості всіх програм новин, поширених у кожному проміжку 07:00—18:00 та 18:00—22:00.

«Такі нововведення — вагомий крок у захисті українськомовного інформаційного простору і прав громадян на отримання інформації державною мовою», — вважає Кремінь.