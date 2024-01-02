Голова МЗС закликав партнерів прискорити поставки систем ППО та далекобійних ракет Україні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки по Україні заявив, що чекає від країн-партнерів рішучих кроків. Сили ППО від ночі збили 35 дронів і 72 ракети, зокрема десять «Кинджалів».
Кулеба наголосив, що Україна потребує прискореного постачання додаткових систем ППО, бойових дронів усіх типів, далекобійних ракет із радіусом дії 300+ кілометрів і передачі заморожених російських активів.
Також міністр вимагає ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях.
«Терористичний режим у Москві має усвідомити, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на вбивства мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури в Україні», — підкреслив Кулеба.
- Вранці 2 січня росія масовано атакувала Україну ракетами. Сили ППО збили 72 ракети з 99. Бійцям вдалося ліквідувати також 10 із 10 «Кинджалів», якими росіяни атакували Київ.