Голова МЗС закликав партнерів прискорити поставки систем ППО та далекобійних ракет Україні

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Reuters / «Бабель»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки по Україні заявив, що чекає від країн-партнерів рішучих кроків. Сили ППО від ночі збили 35 дронів і 72 ракети, зокрема десять «Кинджалів».

Кулеба наголосив, що Україна потребує прискореного постачання додаткових систем ППО, бойових дронів усіх типів, далекобійних ракет із радіусом дії 300+ кілометрів і передачі заморожених російських активів.

Також міністр вимагає ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях.

«Терористичний режим у Москві має усвідомити, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на вбивства мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури в Україні», — підкреслив Кулеба.