Вартість біткоїна вперше з квітня 2022 року сягнула рекордних $45 тисяч

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Вартість найпопулярнішої криптовалюти вперше з квітня 2022 року перевищила $45 тисяч на хвилі оптимізму щодо можливого схвалення біржових спотових біткоїн-фондів. За 2023 рік біткоїн подорожчав на 156%.

Про це повідомляє Reuters.

Ажіотаж навколо біткоїна повʼязаний з оптимізмом інвесторів щодо можливого схвалення Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) запуску біржових спотових біткоїн-фондів (BTC-ETF).

За останні роки SEC відхилила кілька заявок на запуск спотових біткоїн-ETF, стверджуючи, що ринок криптовалют вразливий для маніпуляцій.

Проте в останні місяці зʼявляється все більше ознак, що регуляторні органи готові схвалити принаймні деякі із 13 запропонованих спотових біткоїн-ETF. Очікується, що рішення можуть ухвалити на початку січня.

Якщо SEC відмовить у дозволі, ціна біткоїна різко впаде, прогнозують опитані агентством аналітики.

Що таке біткоїн

Біткоїн — це перша і найвідоміша у світі криптовалюта, або ж «цифрова валюта», яку вперше застосували у 2009 році.

Фактично біткоїн являє собою децентралізовану електронну платіжну систему з умовною одиницею грошей — біткоїном. BitCoin не має централізованого управління та емітентів. Транзакції з цифровим підписом між двома адресами передаються до всіх вузлів мережі peer-to-peer, а самі дані про переміщення біткоїнів зберігаються в дубльованій базі даних.

Досі невідомо, хто саме створив цю криптовалюту. Формальним творцем є Сатосі Накамато. Це, вочевидь, псевдонім людини або групи людей, яка написала перші протоколи майбутньої цифрової валюти. Реальна ж особистість творця біткоїна дотепер невідома широкому загалу.

Цифрові активи не мають державних регуляторів, вони не підкріплені золотом, іншою валютою або будь-яким цінним металом. Вартість визначається затребуваністю серед користувачів. Простіше кажучи, криптоактив коштуватиме стільки, скільки за нього готова запропонувати аудиторія — ось чому курс біткоїна постійно коливається, а різниця часом сягає десятків тисяч доларів.