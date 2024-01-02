Вранці росія випустила по Україні 99 ракет різних типів. Скільки збила ППО

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За час ранкової тривоги росія випустила по Україні 99 ракет різних типів, повідомив головнокомадувач Валерій Залужний.

Оборонці знищили 72 повітряні цілі:

10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 із 3 крилатих ракет «Калібр».

Росіяни атакували критичну інфраструктуру, промислові, цивільні та військові обʼєкти. Більшість ракет летіли на Київ, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Спершу вночі окупанти запустили 35 дронів, але ППО збила всі Shahed. Вранці ворог застосував стратегічну авіацію — бомбардувальники Ту-95МС запустили щонайменше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

О 07:30 почалися пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», ракет «Калібр» з моря та 12 «Іскандерів» з півночі. Також із літаків тактичної авіації Су-35 випустили чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.