Від ракетної атаки по Україні постраждали 92 людини, пʼятеро загинули

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Від 05:53 ранку 2 січня росіяни атакували Харківщину та Київщину — від атаки постраждали 92 людей, ще пʼятеро цивільних загинули.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та президент України Володимир Зеленський.

Наслідки удару по Києву

Оперативні служби працюють у шести районах, де виникли сім пожеж: Оболонському, Печерському, Подільському, Соломʼянському, Святошинському та Деснянському. Загалом у столиці 27 поранених і двоє загиблих.

Наслідки удару по Київщині

Постраждали Бориспільский, Бучанський та Фастівський райони. На Фастівщині вже загасили загоряння житлового будинку. Загинули двоє людей. У Вишневому пошкоджено пʼять багатоквартирних житлових будинків і понад 40 автомобілів. Постраждали семеро людей.

Наслідки атаки на Харків

Одна людина загинула, 41 постраждала. Багато руйнувань цивільної інфраструктури.