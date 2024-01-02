У Харкові понад 40 постраждалих, одна людина загинула — росія атакувала житловий сектор

Новини

МВС

Близько 07:30 російські окупанти завдали щонайменше чотирьох ударів по центральній частині Харкова, зокрема по Шевченківському районі.

Наразі відомо про понад 40 постраждалих. Одна людина загинула, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Пошкоджені багатоповерхівки, господарчі споруди, цивільна інфраструктура, горять автівки. На місці працюють рятувальники та медики. Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.