Сили ППО повністю відбили нічну атаку дронів

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У ніч проти 2 січня 2024 року окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з мису Чауда (Крим) і району Приморсько-Ахтарська (рф).

Усі ворожі дрони вдалося знищити силами й засобами Повітряних і Збройних сил.

За даними Повітряних сил ЗСУ станом на 31 грудня 2023 року, від початку широкомасштабного вторгнення в лютому 2022 року Сили оборони знищили 3 095 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 із 3940, випущених окупантами по Україні.

У ніч проти 1 січня 2024 року росія запустила 90 безпілотників Shahed, сили ППО збили 87 із них, зазначили в ПС ЗСУ.