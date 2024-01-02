Чому путін у новорічній промові практично не згадав про вторгнення. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 1 січня

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«Бабель»

Новорічні промови Володимира Зеленського й путіна порівнює The New York Times. 20-хвилинна промова українського президента майже повністю стосувалась війни та стійкості України у ній. Виступ російського диктатора ж тривав чотири хвилини ― і, як зауважує кореспондент видання, «не знайомий з ситуацією глядач не здогадався б із нього, що ця країна ініціювала найбільшу з часів Другої світової війну на континенті». Війни путін торкнувся лише побіжно, проханням згадати про «наших героїв, які борються за правду й справедливість». Жодного слова, наприклад, про десятки тисяч загиблих під час боїв за Бахмут і Авдіївку.

Торік російський президент говорив інакше. Злий після низки втрат територій і необхідності вдатися до непопулярної в росії мобілізації, він запевняв з екрана, що «Захід цинічно використовує Україну». Цього разу він був розслабленішим.

Імовірно, зараз путін почувається впевненіше, йдеться у статті. Він сподівається перемогти у війні, після того як український контрнаступ не приніс бажаних результатів, а Захід уже не так рішуче підтримує Україну. Також путіну треба створити ілюзію нормальності перед виборами президента в березні ― хай вони й просто фікція, а все ж до них треба створити видимість спокійного життя. Натомість в Україні актуальні інші акценти ― на прийдешніх випробуваннях, які ми зможемо подолати тільки разом, пише видання.

Financial Times пише, що питання мобілізації в Україні стало політично токсичним. Потреба в нових людях на фронті велика, однак ані президент, ані парламент, ані одноосібно військове керівництво не прагнуть брати на себе відповідальність за потенційні майбутні жорсткі мобілізаційні заходи. Так, у команді Зеленського заявили, що коментувати це питання найкраще військовим. Валерій Залужний чіткі цифри по потребах мобілізації назвати відмовився й запевнив, що набір людей до війська є потребою, озвученою також і президентом. Подібне питання не стане популярним у жодній країні, пише видання. Навіть у росії торішню мобілізацію оголосив не путін, а військові чиновники ― щоб не ризикувати рейтингом президента. В Україні, де відчувається політичне протистояння між Зеленським та Залужним, комунікація подібних рішень стає ще більш політизованою ― і проблемною, зазначає FT.

Також варті уваги редакційна стаття The Washington Post, у якій на тлі недавніх масивних обстрілів росіянами України ракетами й дронами наголошується на необхідності нарешті виділити Україні обіцяні $61,4 мільярда. А видання Bloomberg після української диверсії на російській Транссибірській магістралі опублікувало матеріал про важливість залізниць у війнах. Зокрема, Транссиб «надихнув» росіян почати війну з Японією та допомагав постачати гітлерівські війська у 1939―1941 роках, коли обидві імперії були союзниками.

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