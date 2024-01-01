Омбудсман запитує Держприкордонслужбу про законність посиленої перевірки документів чоловіків
- Автор:
- Ліза Бровко
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Telegram / Мустафа Найєм
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець направив термінового листа до Державної прикордонної служби, щоб вона надала інформацію щодо документів, які вимагають прикордонники в чоловіків, і правових підстав для посиленого контролю.
У медіа пишуть, що прикордонники посилено перевіряють документи людей з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує, багатодітних батьків, людей, які їдуть за системою «Шлях», а також вимагають військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації. Це створює черги на кордонах.
У Держприкордонслужбі такі дії пояснили великою кількістю випадків підроблення документів. Тому, за словами речника ДПСУ Андрія Демченка, прикордонники можуть вимагати у чоловіків від 18 до 60 років документи з ТЦК на свій розсуд.
- Україна загалом посилює контроль за військовим обліком. Увечері 25 грудня уряд вніс до парламенту законопроєкти № 10378, № 10379. Перший документ передбачає зміни до мобілізації та проходження військової служби, а другий — посилення відповідальності за військові правопорушення. Детально про них тут.
- Якщо перший законопроєкт ухвалять без вагомих змін, то всі чоловіки від 18 до 60 років матимуть 30 днів, щоб звернутися до ТЦК, уточнити свої дані, місце проживання тощо. Вони також будуть зобовʼязані носити при собі військово-облікові документи і показувати їх на вимогу працівників ТЦК чи поліціянтів.