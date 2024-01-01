Омбудсман запитує Держприкордонслужбу про законність посиленої перевірки документів чоловіків

Новини

Telegram / Мустафа Найєм

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець направив термінового листа до Державної прикордонної служби, щоб вона надала інформацію щодо документів, які вимагають прикордонники в чоловіків, і правових підстав для посиленого контролю.

У медіа пишуть, що прикордонники посилено перевіряють документи людей з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує, багатодітних батьків, людей, які їдуть за системою «Шлях», а також вимагають військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації. Це створює черги на кордонах.

У Держприкордонслужбі такі дії пояснили великою кількістю випадків підроблення документів. Тому, за словами речника ДПСУ Андрія Демченка, прикордонники можуть вимагати у чоловіків від 18 до 60 років документи з ТЦК на свій розсуд.