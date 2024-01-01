На Донеччині через російські обстріли загинули три людини

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Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Російські окупанти протягом 1 січня обстрілюють села й міста Донецької області. За день загинули три людини, ще одна поранена.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Від обстрілу Авдіївки загинула 73-річна жінка. Росіяни били з артилерії і поцілили в приватний сектор. Жінка отримала поранення, але лікарям не вдалося її врятувати.

У селищі Південному Торецької громади після обстрілу з артилерії загинув чоловік. Йому було 65 років.

На початку доби окупанти обстріляли з артилерії Орлівку, а на ранок — Очеретине Очеретинської громади. Одна людина загинула і ще одна поранена. Пошкоджені будинки.

Вадим Філашкін / Донецька ОВА