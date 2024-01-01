Сили ППО знищили девʼять дронів і одну ракету

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Опівдні 1 січня Сили ППО знищили девʼять російських ударних дронів і одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомили Повітряні сили.

Усього окупанти запустили десять безпілотників із північного напрямку.

Оборонці з Повітряного командування «Схід» збили ракету над Дніпровським районом Дніпропетровщини.

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Один дрон влучив у житловий будинок у Шосткинському районі на Сумщині. Там загинули дві людини.