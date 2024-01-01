Новим президентом Швейцарії стала Віола Амгерд

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Парламент Швейцарської Конфедерації обрав нового президента на 2024 рік. Ним стала колишня міністр оборони Віола Амгерд.

Про це повідомило місцеве медіа SWI.

Віола Амгерд працювала адвокатом і нотаріусом у 1990-х роках, займалася політичною роботою, зокрема була президентом міста Бриг-Гліс, депутатом у Раді кантонів, а потім стала першою жінкою на чолі Федерального департаменту оборони країни.

Також Віола Амгерд з 1 січня 2023 обіймала посаду віцепрезидента. Раніше президентом Швейцарії був Ален Берсе.

У Швейцарії президента обирає парламент на один рік серед членів Федеральної ради (уряду). Президент не є главою держави, оскільки цю функцію виконує вся Федеральна рада. Його не можна переобирати на другий термін: після закінчення «каденції» він повертається до роботи в міністерстві, яке очолював до призначення.