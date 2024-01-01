У Мінфіні спростували інформацію про податок на надходження на банківські картки підприємців

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У Міністерстві фінансів спростували інформацію, яка поширювалася в соціальних мережах, про оподаткування надходжень на банківські картки. У мережі писали, що податок нібито становитиме 18%.

Про це пишуть у пресслужбі відомства.

Там зауважили, що в тексті Нацстратегії доходів України немає нових правил оподаткування надходжень на картку підприємців.

У розділі про реформу спрощеної системи оподаткування йдеться, що всі доходи ФОПів, отримані поза межами підприємницької діяльності, оподатковуватимуться за загальною ставкою податку, окрім тих, які передбачені Податковим кодексом. Ці вимоги вже існують у чинному законодавстві.

У Мінфіні додали, що будь-яка реформа податкової політики потребує напрацювання детальних змін до податкового законодавства та обговорення з громадськістю, бізнесом, владою.