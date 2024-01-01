Японію сколихнула серія потужних землетрусів — влада попереджає про загрозу цунамі й закликає місцевих негайно евакуюватися

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У центральній Японії відбулася серія потужних землетрусів. Магнітуда найсильнішого сягала 7,6, повідомляє The New York Times.

Японське метеорологічне агентство оголосило про загрозу серйозного цунамі вздовж західних прибережних районів префектур Ісікава, Ніїгата і Тояма — хвилі можуть сягнути п’яти метрів.

Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда закликав до негайної евакуації жителів регіонів, які перебувають під загрозою цунамі.

За словами японських чиновників, найвища хвиля цунамі, зафіксована в префектурі Ісікава, вже сягнула 1,2 метра. У префектурі повідомили про щонайменше шістьох загиблих під завалами будинків. Через землетрус у місті Вадзімі також спалахнула масштабна пожежа, повідомляє японське видання Kyodo.

Пожежа в місті Вадзімі, спричинена землетрусом.

Наразі без світла залишилися 36 тисяч домогосподарств у префектурах Ісікава і Тояма. Втім, влада Японії заявляє, що на атомних електростанціях у постраждалих регіонах проблем з реакторами не виявили, проте на ядерних об’єктах є розливи нафти та інші незначні ушкодження.

Загрозу цунамі також оголосили в російському Владивостоку, Хабаровському краї та на острові Сахалін.