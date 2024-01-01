В Україні з 1 січня зросли мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

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National Bank Of Ukraine / Flickr

З 1 січня 2024 року зросли мінімальна зарплата і прожитковий мінімум — набув чинності закон про держбюджет-2024.

Тепер мінімальна зарплата становить 7 100 гривень, а друге заплановане на 2024 рік підвищення відбудеться 1 квітня — до 8 000 гривень.

Сума прожиткового мінімуму змінилася ось так:

3 023 грн — для працездатних;

2 563 грн — для дітей віком до шести років;

3 196 грн — для дітей від шести до вісімнадцяти років;

2 361 грн — для людей, які втратили працездатність.

Загальний показник прожиткового мінімуму зростає з 2 589 грн до 2 920 грн.

На що впливає підвищення мінімалки

Розмір Єдиного соціального внеску (22%) розраховується від мінімальної зарплати. Якщо до 2024 року мінімальна зарплата становила 6 700 гривень, то розмір ЄСВ був 1 474 гривень. А тепер податок зросте до 1 562 гривень.

Здебільшого це стосується ФОПів, а також підприємств, де працівникам платять мінімальну зарплату.

При цьому ФОП звільняються від сплати ЄСВ з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців. Однак це право не позбавляє їхнього права добровільно платити ЄСВ з метою отримання страхового стажу.

Крім того, максимальна база нарахування ЄСВ становить 15 мінімальних зарплат. Якщо до 1 січня це було, то 100 500 гривень, то зараз становитиме 106 500 гривень.

Також зростання мінімальної зарплати є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли 65 років і старші та мають страховий стаж: чоловіки не менше 35 років, жінки — не менше 30 років. З 1 січня мінімальний розмір пенсії за віком таких пенсіонерів становитиме 2 840 гривень.

Працюючим людям, у тому числі і таким, що забезпечує себе роботою самостійно та зареєстрованим як ФОП, мінімальні розміри пенсій за віком на рівні 40% мінімальної заробітної плати будуть встановлені після звільнення з роботи.