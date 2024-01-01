Мальта розпочала головування в ОБСЄ. На її місці мала бути Естонія, але через росію цього не сталось

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У 2024 році Мальта перейняла головування в Організації з безпеки й співробітництва в Європі. Це компромісний варіант, оскільки росія та Білорусь заблокували головування Естонії.

Про це йдеться на сайті ОБСЄ.

«Хоча це велика честь головувати в ОБСЄ у 2024 році, Мальта також взяла на себе цю роль з глибоким почуттям відповідальності та обов’язку», — сказав міністр закордонних справ Мальти та новий голова ОБСЄ Єн Борг.

Він зазначив, що серед постійних складних і критичних безпекових викликів актуальність і виживання ОБСЄ залишаються вирішальними.

«Рішення про призначення головування Мальти на цей рік продемонструвало колективне прагнення врятувати нашу організацію», — додав Борг.

Він також підкреслив, що Мальта спиратиметься на роботу минулого головування, підтримуючи вирішення поточних конфліктів у регіоні ОБСЄ, ставлячи права людини та безпеку людей у ​​центрі своїх зусиль, а також надаючи підтримку присутності ОБСЄ на землі.

Міністр Борг офіційно розпочне головування Мальти на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 25 січня 2024 року.

Чому Естонія не очолила ОБСЄ

У жовтня 2023 року росія та Білорусь ветували обрання Естонії головою Організації з безпеки й співробітництва в Європі. Тим самим Москва й Мінськ заблокували роботу ОБСЄ.

На тлі цього Мальта отримала пропозицію взяти на себе головування в ОБСЄ у 2024 році. Цю країну розглядали як компромісний варіант, оскільки вона декларує нейтралітет, хоч і засудила російську агресію та, як член ЄС, приєдналася до санкцій проти росії.

Постійна рада ОБСЄ рекомендувала міністрам закордонних справ 57 країн-учасниць офіційно затвердити Мальту на посаді голови організації у 2024 році. Росія погодилась на це взамін на дозвіл головуючої Північної Македонії впустити на зустріч у Скопʼє російську делегацію на чолі з підсанкційним главою МЗС росії Сергієм Лавровим.