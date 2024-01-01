У Києві наприкінці грудня зафіксували три температурних рекорди

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Києві 30 грудня 2023 року зафіксували три температурні рекорди. Середньодобова температура повітря відповідала показникам 1 квітня.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Мінімальна температура повітря виявилась найтеплішою для цього дня та не опускалася нижче за +4,9 °С. Попередній такий рекорд фіксували у 2020 та 2003 роках.

Максимальна температура повітря досягла +10,5 °С, що на 3,0 °С вище за попередній рекордний показник 2020 року.

Середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень для цього дня і становила +6,9 °С, що перевищило попередній рекордний показник того ж 2020 року на 1,6 °С, а кліматичну норму — на 8,6 °С.