У новорічну ніч росіяни атакували Україну дронами. В Одесі є загиблі, а піді Львовом горів музей Романа Шухевича

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За минулу добу (до опівночі) росіяни випустили по Україні 96 БпЛА типу Shahed — збити вдалося 66 ударних дронів.

Вже після опівночі країну атакували ще 26 безпілотників. Сили ППО знищили 21 дрон, повідомили у Генштабі.

Уламки Shahed упали на університет у Дублянах, де 100 років тому навчався Степан Бандера. Пожежу вже загасили. Також в день народження Степана Бандери росіяни повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

В Одесі уламки збитих дронів упали на житлові будинки у різних районах міста — 9 людей постраждали, одна людина загинула. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Над Дніпропетровською областю сили ППО збили пʼять дронів, а один БпЛА влучив по одному з підприємств. Сталася пожежа, рятувальники вже ліквідували вогонь, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.