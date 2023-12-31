Повітряні сили: Від 2022 року ППО збила 1 709 ракет різних типів і понад 3 тисячі дронів Shahed

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Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підбив підсумки роботи протиповітряної оборони і бойової авіації.

Від 2022 року ППО збила 1 709 ракет різних типів і понад 3 тисячі дронів-камікадзе типу Shahed. Серед них:

1 045 Х-101/555/55 (випущено 1 360);

397 «Калібрів» (випущено 834);

62 «Іскандер-К» (випущено 154);

3 095 Shahed-136/131 (випущено 3 940).

Відсоток збиття засобів повітряного нападу (крилаті ракети та ударні БпЛА) — наразі становить близько 85, зауважив Олещук.

Також збито 15 аеробалістичних Х-47М2 «Кинджал», 329 літаків і 324 гелікоптери росіян.

Авіація ЗСУ загалом зробила понад 16 000 вильотів, завдавши по ворогу 7 600 ударів.

«У 2024-му ми отримаємо західні літаки, більше авіабомб і ракет американського, британського та французького виробництва. Це допоможе нам боротися з ворогом, визволяти нашу землю, очищати наше небо і море від російського мотлоху», — додав командувач.