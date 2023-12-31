Повітряні сили: Від 2022 року ППО збила 1 709 ракет різних типів і понад 3 тисячі дронів Shahed
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підбив підсумки роботи протиповітряної оборони і бойової авіації.
Від 2022 року ППО збила 1 709 ракет різних типів і понад 3 тисячі дронів-камікадзе типу Shahed. Серед них:
- 1 045 Х-101/555/55 (випущено 1 360);
- 397 «Калібрів» (випущено 834);
- 62 «Іскандер-К» (випущено 154);
- 3 095 Shahed-136/131 (випущено 3 940).
Відсоток збиття засобів повітряного нападу (крилаті ракети та ударні БпЛА) — наразі становить близько 85, зауважив Олещук.
Також збито 15 аеробалістичних Х-47М2 «Кинджал», 329 літаків і 324 гелікоптери росіян.
Авіація ЗСУ загалом зробила понад 16 000 вильотів, завдавши по ворогу 7 600 ударів.
«У 2024-му ми отримаємо західні літаки, більше авіабомб і ракет американського, британського та французького виробництва. Це допоможе нам боротися з ворогом, визволяти нашу землю, очищати наше небо і море від російського мотлоху», — додав командувач.