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Повітряні сили: Від 2022 року ППО збила 1 709 ракет різних типів і понад 3 тисячі дронів Shahed

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підбив підсумки роботи протиповітряної оборони і бойової авіації.

Від 2022 року ППО збила 1 709 ракет різних типів і понад 3 тисячі дронів-камікадзе типу Shahed. Серед них:

Відсоток збиття засобів повітряного нападу (крилаті ракети та ударні БпЛА) — наразі становить близько 85, зауважив Олещук.

Також збито 15 аеробалістичних Х-47М2 «Кинджал», 329 літаків і 324 гелікоптери росіян.

Авіація ЗСУ загалом зробила понад 16 000 вильотів, завдавши по ворогу 7 600 ударів.

«У 2024-му ми отримаємо західні літаки, більше авіабомб і ракет американського, британського та французького виробництва. Це допоможе нам боротися з ворогом, визволяти нашу землю, очищати наше небо і море від російського мотлоху», — додав командувач.