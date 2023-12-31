Прикордонники можуть вимагати у чоловіків від 18 до 60 років документи з ТЦК

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Марієнко Андрій / УНІАН

Прикордонники, перевіряючи документи чоловіків віком від 18 до 60 років, можуть вимагати додаткові документи з територіального центру комплектування (ТЦК, колишні військкомати).

Про це «BBC-Україна» повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він пояснив, що загалом правила перетину кордону для чоловіків не змінилися. Категорії, на які не поширюється заборона на виїзд з країни, ті самі, але до документів можуть ставитися прискіпливіше, оскільки почастішали випадки підробляння документів. «Йдеться про посилення контролю», — сказав Демченко.

За його словами, прикордонники на свій розсуд мають право вимагати на додачу до звичайного пакета документів військово-облікові документи з ТЦК, які підтверджують, що людина справді має відстрочку від мобілізації або звільнена від призову.

«Це може бути витяг з протоколу ТЦК про рішення щодо відстрочки або запис про відстрочку у військово-облікових документах», — сказав Демченко.

Журналісти «BBC-Україна» зверталися до Демченка через скарги в соцмережах про те, що чоловіків, які раніше безперешкодно перетинали кордон — наприклад, багатодітних або чоловіків з інвалідністю — перестали пропускати без документів від ТЦК.