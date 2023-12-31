Прикордонники можуть вимагати у чоловіків від 18 до 60 років документи з ТЦК
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Марієнко Андрій / УНІАН
Прикордонники, перевіряючи документи чоловіків віком від 18 до 60 років, можуть вимагати додаткові документи з територіального центру комплектування (ТЦК, колишні військкомати).
Про це «BBC-Україна» повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Він пояснив, що загалом правила перетину кордону для чоловіків не змінилися. Категорії, на які не поширюється заборона на виїзд з країни, ті самі, але до документів можуть ставитися прискіпливіше, оскільки почастішали випадки підробляння документів. «Йдеться про посилення контролю», — сказав Демченко.
За його словами, прикордонники на свій розсуд мають право вимагати на додачу до звичайного пакета документів військово-облікові документи з ТЦК, які підтверджують, що людина справді має відстрочку від мобілізації або звільнена від призову.
«Це може бути витяг з протоколу ТЦК про рішення щодо відстрочки або запис про відстрочку у військово-облікових документах», — сказав Демченко.
Журналісти «BBC-Україна» зверталися до Демченка через скарги в соцмережах про те, що чоловіків, які раніше безперешкодно перетинали кордон — наприклад, багатодітних або чоловіків з інвалідністю — перестали пропускати без документів від ТЦК.
- Україна загалом посилює контроль за військовим обліком. Увечері 25 грудня уряд вніс до парламенту законопроєкти № 10378, № 10379. Перший документ передбачає зміни до мобілізації та проходження військової служби, а другий — посилення відповідальності за військові правопорушення. Детально про них тут.
- Якщо його ухвалять без вагомих змін, то всі чоловіки від 18 до 60 років матимуть 30 днів, щоб звернутися до ТЦК, уточнити свої дані, місце проживання тощо. Вони також будуть зобовʼязані носити при собі військово-облікові документи і показувати їх на вимогу працівників ТЦК чи поліціянтів.