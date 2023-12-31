Повітряні сили: ЗРК Patriot збив уже 15 російських «Кинджалів»

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Українські зенітно-ракетні комплекси Patriot, передані союзниками, вже збили 15 російських аеробалістичних ракет «Кинджал», які запускаються з внищувачів МіГ-31К і долають сотні кілометрів за лічені секунди.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Patriot здатен збивати балістику й аеробалістичні ракети, такі як «Кинджал». 4 травня був збитий перший «не имеющий аналогов «Кинджал» Х-47 — ракета М2. Таким чином, стартував відлік саме з цього часу. Потім було ще шість, ще шість, і зараз маємо уже 15 «Кинджалів», збитих саме системою Patriot. Це дуже гарні для нас новини», — сказав Ігнат.

Він додав, що наявних в України систем Patriot наразі замало. Кількох батарей, за його словами, недостатньо.