Рада ЄС погодила часткове прийняття Болгарії та Румунії до Шенгенської зони
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Reuters / «Бабель»
Рада Євросоюзу частково прийняла Болгарію та Румунію в Шенгенську зону — для країн скасовують внутрішні повітряні та морські кордони.
Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
З 31 березня 2024 року на повітряних і морських кордонах двох країн з країнами Шенгенської угоди буде скасовано прикордонний контроль. Переговори про скасування контролю на сухопутних кордонах продовжаться в новому році.
Рішення прийняти країни в Шенгенську зону сприятиме розвитку подорожей, торгівлі та туризму.
- Болгарія та Румунія від часу вступу до ЄС ухвалили частину законодавства, що діє у країнах Шенгенської зони, зокрема щодо охорони зовнішнього кордону, співпраці правоохоронних органів і використання інформаційної системи Шенгену.
- У грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Проти приєднання країн виступали Австрія і Нідерланди, посилаючись на недостатні їхні дії для стримування нелегальної міграції.
- В кінці грудня 2023 року у ЄС досягли консенсусу щодо часткового приєднання обох країн до Шенгенської зони.