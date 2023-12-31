Рада ЄС погодила часткове прийняття Болгарії та Румунії до Шенгенської зони

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Reuters / «Бабель»

Рада Євросоюзу частково прийняла Болгарію та Румунію в Шенгенську зону — для країн скасовують внутрішні повітряні та морські кордони.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

З 31 березня 2024 року на повітряних і морських кордонах двох країн з країнами Шенгенської угоди буде скасовано прикордонний контроль. Переговори про скасування контролю на сухопутних кордонах продовжаться в новому році.

Рішення прийняти країни в Шенгенську зону сприятиме розвитку подорожей, торгівлі та туризму.