Сили ППО збили 21 російський Shahed. Від російських ракет С300 у Харкові постраждали 28 людей

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Уночі Сили ППО збили 21 дрон Shahed з 49, що їх запустила росія. Безпілотники летіли із трьох напрямків: мису Чауда в Криму, району російського Приморсько-Ахтарська та Курської області рф.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Також ворог вдарив по Харкову шістьма зенітними керованими ракетами С300. За даними голови ОВА Синєгубова, постраждали 28 цивільних людей, з них 12 перебувають у лікарні. Серед пацієнтів двоє дітей 14 і 16 років та іноземець.

Також пошкоджені 12 багатоквартирних будинків, 13 приватних будинків, лікарні, будівля готелю, дитячий садок, торговельні приміщення, газогін та автомобілі.

Уночі окупанти двічі обстріляли село Борова Ізюмського району. З-під завалів приватного будинку дістали тіла жінки та двох чоловіків.