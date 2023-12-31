У Червоному морі ракета хуситів влучила у корабель під прапором Сінгапуру, що належить Данії
- Автор:
- Анна Холоднова
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У південній частині Червоного моря ракета єменських повстанців-хуситів влучила у вантажне судно.
Про це повідомило Центральне командування США, передає Reuters.
Корабель, що належить Данії і ходить під прапором Сінгапуру, залишався на плаву, і в результаті нападу ніхто не постраждав, повідомляє Centcom. Есмінець ВМС США Gravely збив дві протикорабельні балістичні ракети, випущені з районів, контрольованих хуситами в Ємені.
- За даними Centcom, це вже 23-й напад хуситів на міжнародне судноплавство з 19 листопада.