Росіяни обстріляли центр Харкова, є постраждалі та руйнування

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МВС

Увечері 30 грудня росіяни атакували центр Харкова ракетами, у місці пролунали понад шість вибухів. Через обстріл постраждали 20 людей, серед них — журналіст із Великої Британії.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Росіяни влучили в житловий будинок. За даними місцевої влади, там є серйозні руйнування та здійнялася пожежа. Крім цього, окупанти пошкодили будівлю готелю Kharkiv Palace.

У місті також пошкоджена лікувальна установа, багатоквартирні житлові будинки, магазини та інші громадські місця, транспорт. Удару росіяни завдали ракетами C-300 з території Бєлгородської області.