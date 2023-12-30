Уряд перетворив «Енергоатом» на акціонерне товариство — 100% його акцій належать державі

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Міністерство енергетики України / Facebook

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перетворення державної компанії «Енергоатом» на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі.

Також Кабмін затвердив статут акціонерного товариства, положення про наглядову раду й принципи її формування.

«Енергоатом забезпечує понад 50% потреб країни в електроенергії, і в нього важливі функції і під час війни, і в мирний час. Сьогоднішнє рішення уряду відкриває шлях для довгострокових інвестицій в енергетичну сферу, яких дуже потребує українська економіка. Перетворення підприємства в акціонерне товариство також є необхідною складовою для ефективного і прозорого управління цією стратегічною компанією», — наголосила міністерка економіки України Юлія Свириденко.