Уряд перетворив «Енергоатом» на акціонерне товариство — 100% його акцій належать державі
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- Олександра Амру
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Міністерство енергетики України / Facebook
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перетворення державної компанії «Енергоатом» на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі.
Також Кабмін затвердив статут акціонерного товариства, положення про наглядову раду й принципи її формування.
«Енергоатом забезпечує понад 50% потреб країни в електроенергії, і в нього важливі функції і під час війни, і в мирний час. Сьогоднішнє рішення уряду відкриває шлях для довгострокових інвестицій в енергетичну сферу, яких дуже потребує українська економіка. Перетворення підприємства в акціонерне товариство також є необхідною складовою для ефективного і прозорого управління цією стратегічною компанією», — наголосила міністерка економіки України Юлія Свириденко.
- 19 жовтня 2022 року Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт про перетворення держпідприємства «Енергоатом» в акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі.
- Корпоратизація «Енергоатому», як найбільшого в країні виробника і монополіста в галузі виробництва електроенергії, є вимогою західних партнерів і союзників України.
- Зеленський підписав закон про корпоратизацію «Енергоатому» ще 17 березня 2023 року. Це стало черговим кроком на виконання міжнародних зобов’язань України.