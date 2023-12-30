Google погодилася врегулювати позов на $5 мільярдів — браузер зберігав історію пошуку в режимі «інкогніто»

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Google оголосила, що готова врегулювати позов на $5 мільярдів, поданий на неї у 2020 році. Компанію звинувачували в порушенні конфіденційності користувачів.

У позові йшлося про те, що браузер продовжує «відстежувати, збирати та ідентифікувати дані користувачів», навіть коли вони відкривають нове вікно анонімного перегляду.

Позивачі посилалися на закон США про прослуховування, вказуючи, що Google зберігає історію переглядів. Вони заявляли, що компанія має відшкодувати моральні збитки мільйонам людей, які користувалися режимом інкогніто: не менше ніж $5 тисяч кожному, загалом — $5 мільярдів.

Google намагалася відхилити позов, стверджуючи, що попереджала користувачів про збір даних — нібито при кожному відкритті режиму «інкогніто» зʼявлялося сповіщення, що браузер не зберігає дії користувачів, але їх може бути видно сайтам.

Проте відхилити позов компанії не вдалося — у серпні 2023 року в суді заявили, що пошуковик Google ніколи не повідомляв своїм користувачам, що збір даних продовжується навіть у режимі анонімного перегляду.

Зрештою Google погодилася владнати цей позов. Умови мирової угоди поки що не відомі, її подадуть лише наприкінці січня 2024 року, а суд затвердить у лютому.