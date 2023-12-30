Адміністрація Джо Байдена схвалила продаж зброї уряду Ізраїлю в обхід Конгресу

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Адміністрація президента США Джо Байдена, обійшовши Конгрес, схвалила екстрений продаж зброї Ізраїлю на суму $147,5 мільйона.

Про це йдеться в повідомленні Агентства з питань співробітництва у сфері безпеки та оборони

Державний секретар Ентоні Блінкен повідомив Конгресу, що він ухвалив друге надзвичайне рішення про продаж на суму $147,5 мільйона обладнання, включно із запобіжниками, зарядами й запалами, які необхідні для функціонування 155-міліметрових снарядів, які Ізраїль вже придбав.

«Враховуючи терміновість оборонних потреб Ізраїлю, секретар повідомив Конгресу, що скористався делегованими йому повноваженнями і визначив існування надзвичайної ситуації, що потребує негайного схвалення передачі», — зазначили в Держдепартаменті.

У цьому випадку визначення надзвичайної ситуації означає, що продаж зброї для уряду Ізраїлю має бути терміновим — щоб обійти вимоги розгляду цього питання в Конгресі.

Такі рішення рідкісні, але не безпрецедентні — коли адміністрація бачить нагальну потребу в постачанні зброї, не чекаючи схвалення законодавців.

Адміністрація США вже вдруге за грудень застосовує цей механізм для продажу Ізраїлю озброєнь.