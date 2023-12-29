Велика Британія передасть Україні сотні ракет ППО

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Carl Court / Staff

Велика Британія передасть Україні сотні ракет протиповітряної оборони.

Про це заявив очільник Міноборони Сполученого Королівства Грант Шеппс.

«Ми продовжуємо підтримувати українську оборону. Ось чому сьогодні ми відправляємо сотні ракет протиповітряної оборони, щоб заповнити арсенал подарованих Великою Британією систем протиповітряної оборони, здатних збивати російські безпілотники та ракети з неймовірною точністю», — написав Шеппс у соціальній мережі X.