Велика Британія передасть Україні сотні ракет ППО
- Автор:
- Анна Холоднова
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Carl Court / Staff
Велика Британія передасть Україні сотні ракет протиповітряної оборони.
Про це заявив очільник Міноборони Сполученого Королівства Грант Шеппс.
«Ми продовжуємо підтримувати українську оборону. Ось чому сьогодні ми відправляємо сотні ракет протиповітряної оборони, щоб заповнити арсенал подарованих Великою Британією систем протиповітряної оборони, здатних збивати російські безпілотники та ракети з неймовірною точністю», — написав Шеппс у соціальній мережі X.
- Вранці 29 грудня російські війська завдали по Україні масованого удару. 122 ракетами та 36 дронами атакували Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя. Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. ППО збила 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів.