Уряд схвалив законопроєкт про «перезавантаження» Бюро економічної безпеки

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Кабінет міністрів України схвалив і вніс до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує «перезавантажити» роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд пропонує, щоб лише БЕБ і Національне антикорупційне бюро України могли проводити перевірки фінансово-господарської діяльності бізнесу, незалежно від його форми власності. Нацполіцію та СБУ пропонують виключити з переліку органів державного фінансового контролю.

Шмигаль каже, що законопроєкт пропонує нову процедуру обрання директора БЕБ.

«Залучаємо до цього процесу наших міжнародних партнерів. Ці зміни направлені на посилення верховенства права та покращення інвестиційного клімату в нашій державі», — заявив премʼєр.

На сайті Верховної Ради закону поки немає.

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк розкритикував законопроєкт, назвавши його «псевдореформою авторства Татарова-Шурми без переатестації, зміни керівництва, прозорих конкурсів». Він стверджує, що це документ — «черговий максимально нахабний кидок міжнародних партнерів, які прямо вимагають реального перезавантаження БЕБ, а не його імітації».

Також проти законопроєкту виступив очільник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін. Він зазначив, що 16 жовтня фінансовий комітет парламенту вже погодив законопроєкт № 10088-1 про «справжню реформу БЕБ». Він передбачає відбір керівника БЕБ за прозорим конкурсом і переатестацію ключового персоналу, пише Шабунін. Голова ЦПК вважає, що реформа БЕБ поданим проєктом буде заблокована.