Авіакатастрофа в Непалі сталася через помилку пілотів. Загинули 72 людини

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Майже рік тому в Непалі розбився пасажирський літак авіакомпанії Yeti Airlines. Тоді загинули 72 людини. Тепер слідча група опублікувала звіт, у якому причиною авіакатастрофи називають помилку пілотів. Вони помилково відключили подачу електроенергії, що призвело до аеродинамічного зриву.

Про це пише Reuters.

Літак ATR 72 розбився перед посадкою в туристичному місті Покхара 15 січня 2023 року, що стало найбільшою авіакатастрофою в Непалі за останні 30 років. На борту двомоторного літака були 72 людини — четверо членів екіпажу і 15 іноземних громадян. Нікого не вдалося врятувати.

У звіті йдеться, що через недостатню обізнаність і відсутність стандартних операційних процедур пілоти поставили важелі так, що двигун працював на холостому ходу і не створював тяги. На своєму імпульсі літак пролетів ще 49 секунд, а потім розбився.

Пасажир рейсу зняв на відео останні хвилини польоту літака. Його телефон знайшли серед уламків.

На відео видно, як літак робить різкий крен, наближаючись до злітно-посадкової смуги. Потім він вдарився об землю в ущелині річки Сеті, приблизно за кілометр від аеропорту.

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