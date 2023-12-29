Під час російської ракетної атаки з України в Польщу залетів невідомий обʼєкт
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Під час ранкової російської ракетно-дронової атаки з території України в польський повітряний простір залетів невідомий обʼєкт.
Про це повідомило Оперативне командування Польщі.
«Вранці в повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною ввійшов невпізнаний повітряний обʼєкт, який від моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО. Відповідно до чинного порядку оперативний командувач Збройних сил мобілізував наявні сили та засоби», — сказано в повідомленні.
За даними радіостанції RMF24, обʼєкт рухався з величезною швидкістю. Його спостерігали жителі гміни Долгобичув у Люблінському воєводстві. Вони чули сильний шум і свист, а сам обʼєкт рухався на захід. В околицях Замостя ведуться пошуки.
Інформації про вибух немає.
- Вранці 29 грудня російські війська завдали по Україні масованого удару. 122 ракетами та 36 дронами атакували Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя. Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, садочки, торговий центр. Загинули щонайменше 16 людей, понад 100 людей поранені. ППО збила 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів.