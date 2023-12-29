Сили ППО відбили наймасованішу атаку з повітря

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Повітряні сили разом із Силами оборони України знищили 27 ударних БпЛА Shahed і 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Спочатку росіяни запустили 36 дронів з північного та південно-східного напрямку.

Близько третьої години ночі окупанти підняли в небо стратегічну авіацію — 18 бомбардувальників Ту-95МС, які о шостій ранку запустили щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555, Х-55.

З Курської області росіяни застосували дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних і центральних областей. По Харкову били зенітними керованими ракетами С-300.

Загалом росія випустила щонайменше 14 ракет, які летіли за балістичною траєкторією, — С-300,С-400, «Іскандер-М» — з окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей рф.

Опів на сьому літаки тактичної авіації Су-35 випустили чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П й одну Х-59.

Загалом окупанти застосували 158 повітряних цілей, з яких сили ППО знищили 114.