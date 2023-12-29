Сили ППО за ніч збили 14 безпілотників на півдні України
- Автор:
- Ліза Бровко
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У ніч проти 29 грудня російські військові атакували дронами південь України. Більшість БпЛА Shahed летіли з боку тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомили Сили оборони півдня.
Сили ППО знищили загалом 14 безпілотників: один на Херсонщині, три на Миколаївщині та 10 на Одещині.
В Одеському районі було влучання в законсервовану будівлю одного з обʼєктів інфраструктури, а в Одесі уламки збитого безпілотника пошкодили багатоповерхівку. Люди не постраждали.
У Генштабі ЗСУ додали, що протягом ночі росіяни запустили 22 дрони Shahed, а Протиповітряна оборони знищила 18 із них.
- Російські окупанти від ранку 29 грудня атакують Україну ракетами й дронами. Вибухи лунали в Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Львові та Одесі.